Mondiaux de Breakdance à Louvain : la Lituanienne Nicka titrée chez les B-girls, l'Américain Victor chez les B-boys

Ce week-end des 23 et 24 septembre 2023 était celui des Championnats du Monde de Breakdance à Louvain, le "WDSF 2023 World Breaking Championship". Plus de 200 danseurs, 118 hommes et 93 femmes, issus de 64 pays différents étaient représentés. Pour rappel, le Breaking, c’est le nom officiel (danse acrobatique au sol), fera son entrée aux JO à Paris en 2024.

La Lituanienne Nicka, 16 ans, a été sacrée Championne du Monde chez les B-girls, alors que l'Américain Victor a lui été titré chez les B-boys. Ils sont tous les deux qualifiés pour les prochains Jeux Olympiques.

Il y avait quatre Belges en lice dans ces Mondiaux de breakdance en Belgique. Chez les B-girls, Camine Van Hoof et Maxime 'Madmax' Blieck ont réussi à atteindre le Top 16. Chez les B-boys, Cis Backeljau a été éliminé dès le Top 32 alors que Dimitrios 'Mighty Jimm' Grigoriou, le meilleur de nos représentants, s'est hissé dans le Top 8.