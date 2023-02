Mondiaux de biathlon : la France gagne le relais masculin et prive Johannes Boe du Grand Chelem, la Belgique 19e

La France a remporté le relais messieurs (4x7,5 km) des Mondiaux de biathlon, samedi, en Allemagne. La Belgique s'est classée 19e.

Dans des conditions très venteuses, Antonin Guigonnat, Fabien Claude, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet se sont imposés en 1h21:48.8. Les Français ont devancé la Norvège de 38.8 et la Suède de 1:39.9.

Le quatuor français à notamment fait la différence au tir, avec 9 fautes pour 14 à la Norvège et 13 à la Suède. Le sans-faute de Fillon Maillet au dernier tir a assuré la victoire française, alors que Johannes Boe se rapprochait.

La Belgique a fini en 19e position sur 22 équipes au départ. Thierry Langer, Florent Claude, Césard Beauvais et Marek Mackels ont fini à 9:58.8 des Français après un total de 20 fautes au tir.

Johannes Boe manque ainsi un sixième titre en autant de courses de courses au cœur de la forêt de Thuringe. Le Norvégien avait remporté le relais mixte, le sprint, la poursuite, l'individuel et le relais mixte simple. Il peut toujours devenir dimanche, lors du départ groupé (12h30), le premier biathlète à remporter six titres et sept médailles sur une seule édition des Mondiaux.