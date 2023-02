Mondiaux de biathlon : Johannes Boe s’offre une grosse frayeur avant un 5e titre à Oberhof

La Norvège a remporté le relais mixte simple ce jeudi aux championnats du monde de Oberhof. Associé à Marte Olsbu Roeisland, Johannes Boe poursuit son incroyable moisson dorée en Allemagne. La Belgique, avec Lotte Lie et Florent Claude, s’est classée 17e.



JTB a décroché son cinquième titre en cinq courses et reste en course pour un fabuleux grand chelem. Lancé en tête par Roeisland, rien ne semblait pouvoir lui arriver avant son dernier relais. Et puis la belle mécanique s’est enrayée. Et de quelle manière. Le patron du biathlon mondial a manqué quatre balles (sur huit) et a été dû aller tourner sur l’anneau de pénalité.