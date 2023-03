Mondiaux de biathlon : fin de carrière pour Denise Herrmann-Wick, championne du monde et olympique

Championne du monde et championne olympique de biathlon, l'Allemande Denise Herrmann-Wick, 34 ans, a annoncé mardi qu'elle mettait fin à sa carrière après l'épreuve de Coupe du monde de ce week-end à Oslo.

"C'est ici à Oslo que j'ai vécu ma première Coupe du monde en 2011, en ski de fond. Cinq ans plus tard, j'ai pris la décision de passer au biathlon. Mon long voyage en tant que biathlète et fondeuse va maintenant s'achever dans ce lieu chargé d'histoire", a annoncé l'Allemande via Instagram. "Bien sûr avec un peu de douleur. Mais avant tout, avec toute ma gratitude pour les nombreux moments beaux et émotionnels que j'ai pu vivre dans les deux sports.J'ai toujours ressenti comme un privilège absolu d'avoir réussi à transformer ma passion en métier. Durant ma carrière j'ai rencontré des nombreuses personnes extraordinaires qui m'ont enrichi. J'ai noué des amitiés et je remercie tout le monde. Merci également à tous ceux qui ont cru en moi, sans vous tout cela n'aurait pas été possible. Après 16 ans de ski de fond et sept ans de biathlon, il est temps de commencer un nouveau chapitre."

Médaillée de bronze en relais de ski de fond en 2014, Herrmann-Wickavant s'est lancée dans une carrière de biathlon au cours de laquelle elle a décroché l'or sur 15 km et le bronze en relais aux Jeux Olympiques de 2022. En outre, elle a remporté neuf médailles aux championnats du monde, dont deux en or en 2019 et le mois dernier. Elle compte également 12 succès et 25 podiums en Coupe du monde. Plus tôt dans la journée, Marte Olsbu Roeiseland a également annoncé sa retraite à la fin de cette saison. Avec 13 titres mondiaux, un record, et trois titres olympiques, la Norvégienne a également écrit l'histoire de la discipline.