Mondiaux de basket - Des Cats ambitieuses à Sydney : "On est venu pour un quart, voire plus"

Versée dans le groupe A, la Belgique rencontrera ensuite la Corée, classée 13é au ranking FIBA puis Porto-Rico qui remplace la Russie exclue de ce Mondial, 17é, une formalité sur le papier. L’entrée en matière devrait se solder par un deux sur trois avant un dimanche de repos bien mérité, resteront ensuite les deux dernières rencontres de ces qualifications.

Face à la Bosnie-Herzégovine, les Cats devront faire barrage à Jonquel Jones, encore stratosphérique en finale WNBA avec Connecticut Sun. La Bosnie qui pour la petite histoire avait un moment menacé de déclarer forfait pour protester officiellement contre le manque de subsides des autorités publiques. Un chantage qui a été entendu, un sponsor " providentiel " venant in-extrémis au secours des Bosniennes.

Les Cats termineront leur parcours qualificatif face à la Chine, septième nation mondiale qui s’alignera au grand complet. Cette confrontation sera déterminante pour la deuxième place derrière les USA.

Une deuxième place pour éviter une grosse pointure de l’autre groupe et se donner une chance d’accéder au dernier carré…comme en Espagne en 2018.

Pour les objectifs, le discours du sélectionneur national est clair " On est venu pour un quart et…plus si affinité. Oui, c’est possible de terminer à la deuxième place mais aucune équipe n’est à l’abri d’un jour sans. Il faut rester focus et ne pas se louper sur les cinq rencontres. Mais, on reste ambitieux. Si on n’est pas ambitieux, il faut changer de métier."

Dont acte…