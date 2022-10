Mondiaux d’Ironman 70.3 : Cédric Vanden Bogaerde lance un crowdfunding, une partie des gains pour le RIWA

C’est sur la piste d’athlétisme de Rixensart, que Cédric est tombé amoureux de son sport : "J’ai grandi sur les pistes d’athlétisme. C’est vraiment mon sport de cœur, avec une spécialité, le 400 m. C’est plus tard, en vieillissant que j’ai débarqué dans le monde du triathlon".

Ce sportif amateur aime se fixer de nouveaux défis. Il s’est qualifié pour les mondiaux d’Ironman amateurs en catégorie 35-39 ans : "Faire de la compétition c’est pour moi un peu la carotte qui me force à sortir de mon canapé. Le circuit Ironman organise des triathlons de distance semi-Ironman, ou Ironman. Sur chaque de ces compétitions, il a des possibilités de se qualifier pour un championnat. C’est que j’ai réussi à faire, en me classant en ordre utile lors d’une course en Finlande".