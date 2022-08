Bon à savoir: pour ce championnat mondial il y aura une chance de rattraper une contre-performance d’un équipier ! " Dans l’épreuve par équipe, contrairement aux Jeux Olympiques de Tokyo l’an dernier, il y aura un Drop-Score, c’est très important " expliquait récemment Grégory Wathelet, très satisfait de cette formule, à notre collègue Baudouin Remy." A Tokyo, nous n’étions que trois et chaque score comptait. Cette fois, nous sommes 4 et s’il y a un mauvais résultat d’un équipier, on peut encore rattraper le score puisqu’on ne retient que les trois meilleurs des 4 scores de l’équipe à chaque manche. C’est important parce qu’on a une équipe très forte…".