Mondiaux d'équitation : Nouvelle médaille d'or pour Michèle George, sacrée en freestyle Grade V de para-dressage

Après son sacre mondial en individuel test jeudi, Michèle George a ajouté une nouvelle médaille d'or à son palmarès ce dimanche lors des championnats du monde d'équitation de Herning, au Danemark.

La cavalière belge - avec 'Best of 8' - a en effet remporté l'épreuve freestyle de para-dressage (grade V) grâce à une note de 82,860%. Elle a ainsi devancé le Néerlandais Frank Hosmar et la Britannique Sophie Wells respectivement crédités d'une note de 80.775% et de 79.255%.

Il s'agit de la 4e médaille mondiale pour Michèle George qui réussit à nouveau le doublé 'Individuel test - freestyle' comme en 2014 à Caen, en Normandie. Le palmarès de la cavalière belge renseigne par ailleurs 5 médailles d'or et une médaille d'argent olympiques.

"J’ai vraiment adoré cette épreuve même si c’était très difficile. Je suis super fière de ma performance et encore plus fière de ma jument", a réagi Michèle George.

"Les conditions étaient atypiques. Je n’arrive pas à y croire. C’est impressionnant car je me rappelle, il y a quelques années à Caen, j’ai fait une double médaille d’or avec Rainman. Revenir avec un autre cheval, je trouve ça difficile car on attendait cela de moi… mais ça ne veut pas dire que ce sera facile pour moi. J’aimerais remercier tous les gens autour de moi. Ils sont là pour moi, ils me mettent dans une bulle de confort. J’ai besoin de cela et de calme aussi. Un grand merci à tout le monde, du fond du cœur ", a déclaré notre compatriote après sa victoire", a conclu le médaille d'or.