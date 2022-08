Mondiaux d’équitation : Mauvaise journée pour les Belges à Herning, la Belgique glisse en 5e position

La Belgique occupe la 5e place du classement par pays en sauts d’obstacles aux championnats du monde d’équitation jeudi à Herning au Danemark, à l’issue de la 2e des trois épreuves au programme.

Troisième après l’épreuve de chasse, la Belgique a reculé à la 5e place (13.49) à l’issue d’une journée compliquée pour les cavaliers belges hormis pour le Brabançon Wallon Jérôme Guéry, auteur du seul sans-faute belge.

Dans le premier des deux parcours de sauts d’obstacles, Jérôme Guéry (8e) sur Quel Homme de Hus a réussi un sans-faute sauvant le passage des deux premiers cavaliers belges.

Nicola Philippaerts (Katanga), 19e, avait en effet commis une faute sur le dernier obstacle, écopant de 4 points de pénalité. Jos Verlooy (Igor), 96e, a lui carrément été éliminé après une chute suite au refus de son cheval devant le deuxième triple sur le 9e obstacle.

Le dernier cavalier belge, Grégory Wathelet, 26e, montant Nevados, a commis une faute (4 points de pénalité). Ils étaient 102 encore à concourir.

Comme dans le parcours de chasse mercredi, c’est le Français Julien Epaillard (Caracole de la Roque) qui a réussi le meilleur passage devant le Britannique Scott Brash (Hello Jefferson), 2e et le Suédois Peder Fredricson (All Inn), 3e.

La Suède (3.69) domine toujours le concours devant la France (5.44) et désormais l’Allemagne (11.76). Les Pays-Bas sont 4es (13.31). Le moins bon résultat des quatre cavaliers n’est pas pris en compte.

Un deuxième parcours est prévu vendredi – pour les dix premiers pays – qui décidera du classement définitif par équipes, et pour désigner les 60 meilleurs cavaliers pour les deux derniers tours dimanche pour le titre individuel.

La Belgique pourrait déjà valider son billet pour les JO de Paris 2024 à condition de finir dans le top 5 (top 6 si la France y est aussi).