Mondiaux d’équitation : La Belgique termine 7e du concours par équipes, la Suède championne du monde

Ce vendredi, c’était la dernière manche du concours par équipes de jumping à Herning au Danemark. Et la Belgique y a cru jusqu’au bout mais termine à la 7e place et n’obtient pas encore la qualification pour les prochains Jeux. Une qualification qu’il faudra aller chercher plus tard. La victoire est revenue à la Suède.

La Belgique devra attendre pour défendre sa médaille de bronze des Jeux de Tokyo acquise l’année passée. Car la Belgique a terminé à la 7e place dans le concours de jumping par équipes.

Elle figurait parmi les nations favorites de ce concours. Composée de quatre titulaires et un réserviste, la sélection belge est emmenée par les cavaliers Grégory Wathelet, Jérôme Guéry, Nicolas Philippaerts et Jos Verlooy.

Après une belle première journée où les Belges se classent 3e après l’épreuve de chasse, la Belgique a reculé à la 5e place à l’issue d’une journée compliquée dans le parcours de sauts d’obstacles.

Ce vendredi, les cavaliers Belges ont réalisé les résultats suivants : Nicolas Philippaerts a réalisé un temps de 79’21 avec 4 points de pénalité, Jos Verlooy est passé en 82’10 avec 8 points de pénalité, Jérôme Guéry a fait 83’32 et 1 point de pénalité pour temps dépassé. Quant à Grégory Wathelet, son temps de 82’61’’ et 12 points de pénalité n’ont pas été comptabilisés.

A noter que deux Belges se sont qualifiés pour la finale individuelle : Jérôme Guéry et Nicolas Philippaerts. Jérôme est pour le moment 3e au classement individuel et pourrait aller chercher une médaille.