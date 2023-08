Mondiaux d’athlétisme : voici les huit records du monde qui pourraient tomber à Budapest

La Kényane a explosé les records du 1500m (3 : 49’11), du mile (4 : 07’64) et du 5000m (14 : 05’20) en moins de 50 jours, entre le 2 juin et le 21 juillet. Un exploit stratosphérique pour la Maman kényane, qui a changé de groupe d’entraînement cette saison pour rejoindre Eliud Kipchoge, le recordman du monde du marathon. A-t-elle su conserver son incroyable forme pour retenter à nouveau l’exploit suprême, qui est venu compléter son palmarès impressionnant (doubles titres olympiques et du monde) ? L’horaire en tout cas le lui permettra, avec le 1500 samedi 19, dimanche 20 et mardi 22, avant le 5000m mercredi 23 et samedi 26.