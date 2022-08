Mondiaux d'athlétisme U20 : Vanhoeijen 8e et Van den Brande 10e de l'heptathlon, Abdoul Wahab en finale du 400m haies

Sennah Vanhoeijen s'est classée huitième de l'heptathlon et Laura Van den Brande dixième, jeudi, aux Mondiaux d'athlétisme pour les moins de 20 ans, à Cali, en Colombie. Mimoun Abdoul Wahab s'est lui qualifié pour la finale du 400m haies.

Lors de la première épreuve de la deuxième journée, la longueur, Vanhoeijen a sauté 5m98 (843 points), se classant 6e. Van den Brande sautait 5m67, un record personnel, engrangeant 750 points pour une 11e place.

Les deux Belges réussissaient un nouveau record personnel au javelot: 37m50 (619 points) et 10e place pour Van den Brande, 36m36 (598 points) et 12e place pour Vanhoeijen.

Vanhoiejen entamait ainsi le 800m final en septième position et Van den Brande en 14e.

Vanhoiejen reculait d'un rang à l'issue d'un double tour de piste conclu en 2:36.37 (615 points), le 16e temps des engagées. Elle totalise 5.314 points.

Van den Brande s'offrait un nouveau record personnel en 2:21.87 (798 points), signait le 5e temps et remontait ainsi au 10e rang du classement final avec 5.314 points.

La Finlandaise Saga Vanninen, en tête depuis la troisième épreuve, le lancer du poids, a été titrée avec 6.084 points. Deux Allemandes l'accompagnent sur le podium, Serina Riedel (5.874) et Sandrina Sprengel (5.845).

Sur 400m haies, Abdoul Wahab a pris la deuxième place de la deuxième demi-finale en 50.45, pulvérisant son record personnel établi la veille en séries (50.92). Les deux premiers de chaque demi-finale et les deux meilleurs chronos restants se hissent en finale, programmées vendredi (16h45 heure locale, 23h45 en Belgique).

Nel Vanopstal et Marie Bilo ont été éliminées en séries du 1.500m féminin. Vanopstal s'est classée 8e de la première série en 4:28.98. Bilo a fini 14e et dernière de la troisième série en 4:39.79. Les trois premières de chaque série et les trois chronos restants les plus rapides avancent en finale.