Alors une médaille à Budapest ? "Bien sûr tout est toujours possible. Cependant, ma priorité absolue est d'atteindre la finale", répond l'intéressé. Il lui faudra réussir 83m00 vendredi matin. "Ce n'est pas irréaliste pour moi mais pas simple non plus. Ma moyenne cette saison n'est pas tellement bonne. Mon deuxième meilleur lancer est de 81m67 (à Chorzow le 25 juin). J'ai de bons et mauvais lancers. Il faut que tout se mette en place. Et si c'est le cas les 85m50 qualificatifs pour les JO Paris, qui est aussi un de mes grands rêves, sont aussi possibles."

Timothy Herman, qui travaille au quotidien comme technicien d'entretien, a pris deux mois de congé sans solde pour se donner toutes les chances et se consacrer au seul entraînement. "Je n'arrivais pas à récupérer suffisamment entre le travail et les compétitions, sans doute trop nombreuses (et à l'étranger) auxquelles j'ai pris part. J'étais tout le temps fatigué".