Mondiaux d'athlétisme : Thomas Van der Plaetsen forfait, la Belgique aura 28 athlètes dans l'Oregon

Thomas Van der Plaetsen ne se rendra pas à Eugene pour y disputer le décathlon des Championnats du monde d'athlétisme (15-24 juillet). "Même si j'ai réalisé de bonnes performances, je ne suis pas certain de pouvoir gérer deux journées complètes du décathlon", a écrit le Gantois de 31 ans sur les réseaux sociaux, lui qui va désormais se concentrer sur l'Euro de Munich prévu en août. La délégation belge pour l'Oregon est donc réduite à 28 éléments.

Champion d'Europe du décathlon en 2016 et neuvième des Mondiaux de Doha en 2019, Van der Plaetsen s'est complètement déchiré l'ischio-jambier lors de l'épreuve du saut en longueur de son décathlon des Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier.

Fin juin, le décathlonien avait disputé, lors des championnats de Belgique, sa première compétition après sa blessure aux JO. S'il avait estimé avoir "un bon niveau", il avait aussi déjà fait part de ses craintes concernant le rendez-vous américain. "Faire l'impasse sur les Mondiaux et me concentrer sur l'Euro est une option. Mais, des Mondiaux sont plus prestigieux et j'espère toujours y participer", avait-il alors déclaré après avoir disputé quatre concours sur une journée avec le disque, le poids, la hauteur et la perche.

Jeudi, le Belge a donc fait le choix de renoncer à participer à ses sixièmes Mondiaux après ceux de Daegu en 2011 (13e), Moscou en 2013 (15e), Pékin en 2015 (14e), Londres en 2017 (abandon) et Doha en 2019 (9e). "Je vais utiliser ces quelques semaines supplémentaires afin de me concentrer sur l'Euro de Munich", a ponctué Thomas Van der Plaetsen en évoquant le rendez-vous bavarois, dont le décathlon se tiendra les 15 et 16 août.