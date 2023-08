Mondiaux d’athlétisme : Noor Vidts saute 6m35 à la longueur et grimpe à la 4e place du classement de l'heptathlon

Noor Vidts a réussi à atteindre les 6m35 au concours de saut en longueur dans le cadre de l'heptathlon aux championnats du monde d'athlétisme de Budapest, dimanche en Hongrie. Elle passe ainsi de la 6e à la 4e place du classement général après cette épreuve pivot, alors qu'il lui en reste deux à disputer.

Avec l’absence de Nafi Thiam et de la Polonaise Adrianna Sulek, quatrième des derniers Mondiaux, Vidts, cinquième à Eugene l’an dernier, a donc une véritable carte à jouer et peut clairement viser la médaille ce qui serait une première pour elle en extérieur.

Sur le 100 mètres haies, l’une de ses meilleures disciplines, Vidts a réalisé un temps de 13.33, à 16 centièmes de son record personnel alors qu’elle avait réalisé un temps de 13.20 l’an dernier. Après cette première discipline, Vidts se retrouvait à la cinquième place au classement.

À la hauteur, Vidts a réussi à atteindre la barre de 1m80, son record personnel étant à 1m84. Avec 2053 points en tout, Vidts est dans sa gamme habituelle, même si elle compte, pour l’instant, 57 points de moins que lors des derniers Mondiaux et 62 de moins que lors des JO en 2021. Au classement, elle a reculé d’une place pour se retrouver en sixième position.

En soirée, la Belge a pris un départ timide sur le lancer du poids, avec deux premiers lancers à 13.96m et 13.92m. Mais Vidts a terminé en force, avec un dernier lancer de très bonne facture. Elle a atteint les 14.40m, soit 3 petits centimètres de moins que son record personnel (14.43m). Elle a d’ailleurs pulvérisé son record de la saison de 12 centimètres. Après cette belle performance, Noor Vidts reste à la 6e place (avec 2874 points), mais n’est qu’à 19 points de la médaille de bronze.

Une petite heure plus tard, elle était déjà de retour sur la piste pour disputer la quatrième épreuve, le 200 mètres. Avec un record personnel de 23.70 secondes, Vidts espérait courir en dessous des 24 secondes aujourd'hui... Mais à l'instar de ses autres concurrentes, la Belge a déçu avec un chrono de 24.23 secondes.

Ce dimanche, à 5 centimètres de son record personnel, Noor Vidts a fini 2e du saut en longueur derrière la spécialiste de l'exercice, la Britannique Katarina Johnson-Thompson (6m54, 1020 points). Après un concours régulier avec des sauts à 6m13, 6m35 et 6m27, la native de Vilvorde empoche ainsi 959 points pour porter son total à 4792 points, à 7 unités seulement de la 3e place du podium occupée par l'Américaine Chari Hawkins (4799 points).

Johnson-Thompson (4925 points) a chipé la première place à l'Américaine Anna Hall (4906 points), mais le duo compte une avance de plus de 100 points sur Hawkins (4799 points), Vidts, et l'Allemande Sophie Weissenberg (4757 points), qui se tiennent en moins de 50 unités.

Il ne reste que le lancer du javelot (12h00) et le 800 mètres décisif (18h00) à disputer dans le pentathlon. Aux Mondiaux 2022 tenus à Eugene aux États-Unis, l'athlète aujourd'hui âgée de 27 ans avait terminé à la 5e place. Nafi Thiam avait alors décroché l'or pour la 2e fois de sa carrière. La double championne du monde et double championne olympique ne se présente pas à Budapest cette année, à cause d'une blessure au tendon d'Achille.