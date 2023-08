Mondiaux d’athlétisme – Noor Vidts satisfaite malgré sa 6e place : "C’était une bonne journée"

Noor Vidts ne réalise pas l’heptathlon de sa vie mais reste en course pour une médaille après avoir disputé quatre épreuves, samedi, aux Mondiaux de Budapest.

Sixième avec 3833 points, à 67 points du podium, la Belge se sent bien avant les trois dernières épreuves de dimanche (le saut en longueur, le lancer du javelot et le 800 mètres).

"Je pense que c’était une bonne journée. C’est dommage que j’étais dans la première série du 200 mètres mais je ne peux rien y faire. Je crois que si j’avais été dans une autre série, plus rapide, j’aurais pu pousser un tout petit peu plus, même si j’ai essayé. C’est plus facile de courir avec les plus rapides. Pour le reste, c’est bien. Le lancer du poids a même été très bon. Après deux essais compliqués, j’ai réalisé un excellent 3e essai. C’est très bien. Je n’ai pas encore fait de saut en longueur cette saison. Je n’ai lancé le javelot qu’une fois et ce n’était pas bon, donc on verra demain ce que ça va donner. Mais physiquement je me sens très bien donc je suis contente", a expliqué Noor Vidts au micro de notre envoyé spécial David Bertrand.