Mondiaux d’athlétisme : Noah Lyles nouveau roi du 100 m, l’or reste américain

Noah Lyles a remporté le titre de champion du monde du 100 m, ce dimanche à Budapest. L’Américain, doublement titré sur 200 m, décroche sa première couronne sur l’hectomètre en 9.83, meilleure performance mondiale de l’année.



Le jeune Botswanais Letsile Tebogo (20 ans) s’empare de l’argent (9.88). Le Britannique Zharnel Hughes (9.88) arrache le bronze devant le Jamaïcain Oblique Seville (9.88). Les trois hommes sont crédités du même temps et seulement séparés de quatre millièmes de seconde. Une paille qui fait un monde de différence entre l'argent, le bronze et ... le chocolat.



Un peu scotché dans ses blocks, Lyles a vu Coleman s'envoler en début de course. Sans paniquer. Sur de sa force et de son finish, il est revenu foulée après foulée. Nojo a fait la différence dans la deuxième partie de course. Sept ans après son titre mondial junior à Kazan, le voilà sacré chez les grands.



Depuis la retraite d’Usain Bolt, la ligne droite se cherche un patron. Christian Colman (2019 à Doha), Marcell Jacobs (2021 à Tokyo) et Fred Kerley (2022 à Eugene) se sont partagé les titres majeurs. Les deux derniers ont sombré en demi-finales. On s’y attendait pour le champion olympique Marcell Jacobs, perturbé par les blessures cette saison. On a été plus surpris par la contre-performance du tenant du titre Fred Kerley. Coleman, suspendu 18 mois pour manquement à ses obligations de localisation en 2020, a terminé cinquième de la finale.



Lyles s’ajoute donc à la liste des successeurs de King Bolt. Il est le quatrième Américain de suite à décrocher le titre mondial sur 100 m après Gatlin, Coleman et Kerley. Comme Lightning Bolt, le sprinter de Gainesville aime faire le show. Il n'hésite pas à afficher ses ambitions. Il a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il visait le record du monde du 200m du maître. Ni plus, ni moins !



A 26 ans, Lyles tient enfin ce titre sur la distance reine. Celui qui lui permet d'accéder à la caste des rois du sprint. L'Américain a pris place sur le trône. Mais pour faire (un peu) oublier Usain Bolt, il doit s'inscrire dans la durée et continuer à accumuler les podiums et les chronos de haut vol.



Il aura deux autres occasions de briller cette semaine sur 200m et avec le relais 4x100m US. Le dernier à avoir réussi ce triplé aux mondiaux ? Sa majesté Bolt. Évidemment.