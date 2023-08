Alvaro Martin et Maria Perez ont apporté deux nouvelles médailles d’or à l’Espagne dans les épreuves de marche des mondiaux d’athlétisme de Budapest. Martin et Perez, tous les titrés sur le 20 kilomètres le week-end dernier, ont cette fois remporté le 35 kilomètres. L’Espagne réussit donc le grand chelem.



Alvaro Martin a placé son accélération décisive dans les derniers kilomètres. L’Espagnol a rejoint la ligne d’arrivée en 2 h 24 min 30 s. Il a distancé l’Équatorien Brian Daniel Pintado (2 h 24 min 34 s), le dernier à l’accompagner. Le Japonais Masatora Kawano (2 h 25 min 12 s) complète le podium. Le Français Aurélien Quinion a longtemps mené la course. En tête du 14e au 29e kilomètre. Il a d’abord écopé d’une pénalité avant de commettre une nouvelle faute et d’être disqualifié.



Il y a eu moins de suspense dans la course dames où Maria Perez (2 h 38 min 40 s), détentrice du record du monde, s’est imposée avec deux minutes d’avance sur la Péruvienne Kimberly Garcia Leon (2 h 40 min 52 s), qui avait réalisé le doublé en 2022. La Grecque Antigoni Ntrismpioti (2 h 43 min 22 s), 39 ans et 4e à Eugene, décroche le bronze.