Quelques minutes plus tard, les Cheetahs ont, elles, réalisé un superbe exploit. Longtemps dans le bon wagon, elles ont profité de deux derniers relais surpuissants de Hanne Claes et d’Helena Ponette pour remonter leurs adversaires, terminer à la 2e place (elles ont gagné une place suite à la disqualification des Etats-Unis) et se qualifier à la place ! Un superbe résultat, qui efface un tantinet la déception des hommes, et qui confirme la montée en puissance de ce relais féminin, qui fait plus que jamais partie des meilleures nations au monde.

Composé de Naomi Van Den Broeck, d’Imke Vervaet, de Hannes Claes et d’Helena Ponette, le relais belge a donc bouclé son quadruple tour de piste en 3: 23.63, soit à une seconde et demi du record de Belgique. 3e de leur série, derrière le Royaume-Uni et les Etats-Unis, les Belges ont même grappillé une petite place, les américaines ayant été disqualifiées pour un passage de témoin non réglementaire.

Un petit tremblement de terre puisque les états-uniennes étaient les triples tenantes du titre. De quoi rendre, encore un peu plus tendue, la finale de dimanche, orpheline de ses grandissimes favorites...