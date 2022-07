Mondiaux d’athlétisme : les Belgian Tornados décrochent le bronze sur le relais 4x400m

Les Belgian Tornados ont décroché la médaille de bronze aux Mondiaux de Eugene en Oregon ! Dylan Borlée, Julien Watrin, Alexander Doom et Kevin Borlée sont parvenus à maîtriser les assauts de leurs adversaires pour aller décrocher cette magnifique médaille. Ils ont parcouru le quadruple tour de piste en 2'58''72. Les Etats-Unis, au-dessus du lot ont remporté la course et l'or, la Jamaïque ramène l'argent.

Il s'agit de la troisième médaille belge dans ces Mondiaux, la délégation égale donc la meilleure moisson de son histoire. C'est également la deuxième médaille de bronze des Tornados en championnat du monde, la première acquise à Doha il y a trois ans. Jonathan Sacoor est forcément associé à ce succès puisqu'il a couru avec le relais masculin en qualification.