Mondiaux d’athlétisme : le champion olympique et le champion du monde du 100 m à la trappe en demies

L’Italien Marcell Jacobs, champion olympique en titre, et l’Américain Fred Kerley, champion du monde en titre, ont été éliminés en demi-finales du 100 m des championnats du monde d’athlétisme, dimanche à Budapest en Hongrie.

Jacobs, 28 ans, a terminé cinquième de la première des trois demi-finales, en 10.05, et n’a plus aucune chance de se qualifier pour la finale. Il s’agit néanmoins de son meilleur temps de la saison.



Kerley, 28 ans, a lui pris la 3e place de la troisième et dernière demi-finale en 10.04, échouant à trois centièmes du Kényan Ferdinand Omanyala, dernier repêché au temps.



L’Américain Noah Lyles, champion du monde du 200 m, a réalisé le meilleur temps de l’ensemble des demi-finalistes en 9.87. La finale est prévue dimanche à 19h10.