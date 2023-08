Mondiaux d’athlétisme : Katzberg surprend les favoris au marteau, Vuleta enfin couronnée en longueur

Ivana Vuleta, médaillée de bronze en 2013 et 2015 et 3e des JO de Rio, comble un vide dans son palmarès. A 33 ans, c’est le couronnement de la carrière de l’athlète de Zrenjanin. Elle qui a déjà été cinq fois championne d’Europe (deux fois dehors, trois fois en salle) et deux fois championne du monde indoor.



Vuleta s’est largement imposée en finale devant l’Américaine Tara Davis-Woodhall (6m91) et la Roumaine Alina Rotaru-Kottmann (6m88). L’Allemande Malaika Mihambo, championne olympique et championne du monde en titre, n’a pas pu participer à la compétition en raison d’une petite déchirure musculaire à une cuisse survenue lors des championnats nationaux en juillet.