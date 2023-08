Mondiaux d’athlétisme : Katarina Johnson-Thompson championne du monde de l’heptathlon, Noor Vidts 6e

Noor Vidts n’est pas parvenue à décrocher de médaille aux Mondiaux de Budapest. Huitième de l’heptathlon avant la dernière épreuve du 800 mètres, la Belge devait réaliser la course de sa vie et espérer une contre-performance de ses concurrentes pour décrocher une médaille. Malgré une belle course de sa part, Vidts, auteure d’un chrono de 2.09.48, termine l’heptathlon à la sixième place.

Déjà championne du monde en 2019, Katarina Johnson-Thompson, 30 ans, a été sacrée pour la deuxième fois. Elle a devancé la prodige américaine Anna Hall et la Néerlandaise Anouk Vetter.

La Britannique, victime de graves blessures dans sa carrière, l’a emporté avec 6740 points, soit 19 de plus que Hall.

Noor Vidts a, elle, terminé son heptathlon avec 6450 points. Revivez le parcours de la Belge ci-dessous.