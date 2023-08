Mondiaux d’athlétisme : Huit au lieu de six, Jacques Borlée emmène deux Tornados de plus à Budapest

A la demande de l’entraîneur national Jacques Borlée, les Belgian Tornados ne seront pas six, mais huit, à participer aux Mondiaux d’athlétisme de Budapest. L’information a été confirmée mardi à Belga par la Ligue d’athlétisme.

Les six hommes les plus rapides de 2023 sur 400 mètres sont, dans cet ordre, Dylan Borlée, Alexander Doom, Julien Watrin, Florent Mabille, Robin Vanderbemden et Kevin Borlée. Jacques Borlée souhaitait emmener Jonathan Sacoor et Jonathan Borlée, et Belgian Athletics a accepté cela. Officiellement, seuls six hommes peuvent être inscrits, mais en les répartissant entre le relais mixte et le relais masculin 4x400 mètres, il est possible d’inscrire jusqu’à huit athlètes. Dylan Borlée et Alexander Doom disputeront le 400 mètres individuel à Budapest. Julien Watrin s’alignera sur 400 mètres haies.

Six athlètes seront engagées chez les Belgian Cheetahs : Cynthia Bolingo, Helena Ponette, Naomi Van Den Broeck, Camille Laus, Imke Vervaet en Hanne Claes.