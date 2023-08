Mondiaux d’athlétisme : Hanne Claes se hisse en demi-finale sur le 400m haies, Julien Watrin éliminé en demi chez les messieurs

Hanne Claes s’est qualifiée pour les demi-finales du 400m haies des championnats du monde en terminant troisième de sa série derrière la star Femke Bol et l’Ukrainienne Viktoriya Tkachuk.

Dans la quatrième des cinq séries du 400m haies, Femke Bol, intouchable, fait largement la course en tête. Derrière, Hanne Claes réalise une belle course malgré sa position dans le couloir 1, toujours difficile à appréhender.

Cinquième à la mi-course, elle réalise une grande dernière ligne droite pour remonter ses adversaires et boucler les 400m en 55.13 à un peu moins d’une seconde de son meilleur chrono de la saison.

La Belge se qualifie donc pour les demi-finales du 400m haies en terminant troisième, derrière Femke Bol et Viktoriya Tkachuk. Line Kloster prend la quatrième place, dernière qualifiée directe de cette 4e série.

Hanne Claes était satisfaite de sa course, au vu de la difficulté de courir dans le couloir 1, comme elle l'a expliqué au micro de David Bertrand : "C’est un couloir qui n’a même pas encore été utilisé dans ces championnats et moi je suis dedans. Et comme j’attaque avec la jambe droite, je perds la rotation. C’était une de mes courses les plus difficiles mentalement".

Place désormais à la demi-finale, qu'elle aborde avec de l'ambition. "Si je peux faire un chrono qui se rapproche de mon record national ou un bon chrono dans les 54 secondes et que je fais la course que je devais faire, ce serait idéal", reconnaît la Belge.

Mais pour cela, il faut espérer qu'elle puisse quitter ce fameux couloir 1 : "Je ne me suis jamais sentie aussi bien que cette année et j’espère que j’aurai un meilleur couloir et que je peux encore réaliser une belle performance".