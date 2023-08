Mondiaux d’athlétisme – Hanne Claes rêve de la finale sur 400m haies : "Je me suis sentie très forte à l’entraînement"

Hanne Claes disputera lundi le premier tour du 400 mètres haies des Championnats du monde d'athlétisme à Budapest. Alors qu'elle a dû renoncer au championnat de Belgique de Bruges pour cause de maladie, elle rêve secrètement de la finale.

"Je suis en bonne santé et je me suis même sentie très forte à l'entraînement ces dernières semaines", a précisé Claes. "Pour l'instant, je me concentre entièrement sur les séries. Le niveau est tellement élevé que je dois déjà être à mon meilleur niveau pour atteindre les demi-finales. Je n'ai pas de marge d'erreur. Si j'atteins les demi-finales, j'aurai une chance de participer à la finale. Si je peux battre le record de Belgique, c'est possible. Lors des championnats précédents, ma deuxième course a généralement été la meilleure, c'est donc prometteur".

Le record national de Claes est de 54.33 depuis le début du mois de juillet, et c'est généralement le chrono requis pour une place en finale. "J'ai enfin pu continuer à m'entraîner pendant un an sans m'occasionner de blessure. J'attendais cela depuis des années", a avancé Claes pour justifier la continuité de ses bons résultats.

Par contre, elle n'a pas mis le relais mixte dans son emploi du temps. "Pour moi, une médaille est possible. Sur le papier, je pense que notre relais arrive juste après les trois meilleures équipes. Si quelque chose ne va pas chez l'une d'entre elles, le podium sera très proche", a conclu Claes, qui suit ses camarades de près.