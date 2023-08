Mondiaux d'athlétisme : "Fatigué par son manque de professionnalisme", l'entraîneur de Thomas Carmoy met fin à sa collaboration avec le Belge

Thomas Carmoy, spécialiste du saut en hauteur, se retrouve sans entraîneur après que Marc Muryn ait mis fin à leur collaboration à quelques jours des championnats du monde d'athlétisme qui débutent samedi à Budapest en Hongrie. Le Carolo a confirmé à l'Agence BELGA l'information parue lundi dans le journal Le Soir.

Médaillé de bronze lors de l'Euro en salle en mars dernier, Carmoy était un des pions majeurs de la sélection belge à Budapest après avoir battu son record personnel en juin dernier avec un saut à 2m29. Une marque qui peut lui permettre de viser un top 8, voire plus dans la capitale hongroise. Dans Le Soir, Marc Muryn s'est dit "fatigué par le manque de professionnalisme" de Carmoy dont il a fustigé le comportement lors d'un stage à Bordeaux où "il était là en vacances". Le Carolo, de son côté, a été surpris de la décision de son désormais ex-entraîneur. "C'est incompréhensible qu'il me lâche juste avant les Mondiaux et à moins d'un an des Jeux Olympiques" a réagi Carmoy.

Jonathan Nsenga, responsable du sport de haut niveau à la Ligue Belge Francophone d'Athlétisme (LBFA), a tenté Muryn de revenir sur sa décision mais sans succès. Carmoy a encore confié qu'il ne sait pas comment il va aborder ses Mondiaux où il fera son entrée dimanche avec les qualifications de la hauteur. Le seul entraîneur de la délégation qui a des compétences à la hauteur est Fernando Oliva mais il sera déjà pris par Noor Vidts qui participe à la seconde journée de l'heptathlon dimanche.