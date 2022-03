Mondiaux d'athlétisme en salle : Record du monde du triple saut (15,74 m) pour la Vénézuélienne Yulimar Rojas, "C'est stratosphérique"

La Vénézuélienne Yulimar Rojas a remporté le concours du triple saut des Championnats du monde d'athlétisme en salle en pulvérisant son record du monde, dimanche, à Belgrade.

Rojas, 26 ans, a réussi un saut à 15m74, améliorant de plus de 30 cm la marque qu'elle avait établie le 21 février 2020 (15m43). Rojas fait même mieux que le record du monde en plein air, qu'elle détient aussi depuis son titre olympique à Tokyo l'été dernier (15m67).

Rojas remporte le titre mondial en salle pour la troisième fois consécutive, après ses sacres conquis à Portland en 2016 et à Birmingham en 2018

"Je pense que ce record allait finir par tomber", a-t-elle déclaré au micro de notre envoyé spécial Martin Weynants. "Aujourd'hui, je voulais juste essayer d'exploiter ce moment de forme. Me sentir bien sur la piste de saut, profiter de chaque saut, de chaque moment. Tout s'est passé comme je le voulais et au final, j'ai bondi jusqu'à 15m74. C'est quelque chose de stratosphérique. C'est vraiment incroyable."

Rojas, 26 ans, n'est pas rassasiée pour autant. "Je ne me mets pas de limite. Je ne dois pas m'arrêter. J'essaie de voir encore plus loin que ce que j'ai fait aujourd'hui. Chaque année est une année qui doit me permettre de continuer à m'améliorer, de continuer à prendre du plaisir en athlétisme", a-t-elle encore déclaré.