Mondiaux d'athlétisme en salle : La Belgique sur le podium du tableau des médailles grâce à Vidts et aux Tornados

La Belgique a terminé à la 3e place du tableau des médailles de la 18e édition des championnats du monde d'athlétisme en salle qui s'est achevée dimanche à Belgrade. Un bilan aussi inattendu qu'exceptionnel.

Alors qu'elle ne comptait que 7 médailles jusque-là dans cette compétition, elle revient de Serbie avec deux médailles d'or : celle de Noor Vidts et celle des Tornados, le relais masculin du 4x400 m. Si la Vilvordoise a enlevé sa première médaille au niveau mondial, les Tornados sont montés sur leur 14e podium à l'arrivée de leur 28e finale dans une compétition internationale majeure. Mais pour la première fois sur la plus haute marche d'un championnat du monde.

Devant la Belgique au classement des médailles se trouvent l'Éthiopie, 9 médailles dont 4 or, et les États-Unis, montés sur le podium à 19 reprises, dont trois fois sur la plus haute marche.

La délégation belge la plus nombreuse jamais présente dans des Mondiaux indoor (22 athlètes sélectionnés, 19 participants dont 13 dans des épreuves individuelles) a été présente dans cinq autres finales.

Au saut à la perche avec Ben Broeders (5e), sur 800m avec Eliott Crestan (6e), au concours de la hauteur avec Thomas Carmoy (6e), sur le relais 4X400m féminin avec les Belgian Cheetahs (6es) et sur le 3000m avec Michael Somers (13e)