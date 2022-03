Mondiaux d’athlétisme en salle à Belgrade : revivez la 1ère journée (LIVE vidéo)

09h35 D60 m haies pentathlon (Noor Vidts)

Noor Vidts a bouclé le 60m haies avec le deuxième meilleur chrono en 8.15.

09h55 M60 m heptathlon

10h15 D60 m séries (Rani Rosius)

Ranis Rosius a été éliminée en séries du 60m, vendredi aux Championnats du monde d'athlétisme en salle de Belgrade.

Dans la Stark Arena, Rosius, 21 ans, a fini 4e en 7.33 de la 5e série, remportée par la Britannique Daryll Neita (7.13). Elle dispose d'un record personnel en 7.27. Les trois premiers de chacune des six séries et les six meilleurs chronos restants avancent en demi-finales, programmées en début de soirée (18h10).

Avec le 28e temps total, Rosius, pour ses premiers Mondiaux, ne parvient pas à s'extraire des qualifications. L'Américaine Mikiah Brisco s'est montrée la plus rapide des séries avec un chrono de 7.03. La dernière repêchée au temps est la Danoise Ida Karstoft en 7.29.

10h40 MLongueur heptathlon

11h00 M400 m séries (Julien Watrin)

Julien Watrin s'est qualifié pour les demi-finales du 400m des Championnats du monde d'athlétisme en salle avec un record de Belgique, vendredi, à Belgrade, dans la Stark Arena.

Placé dans la première série, Watrin, 29 ans, s'est imposé en 45.88, améliorant déjà son récent record de Belgique de 46.15, qu'il avait établi le 26 février dernier à Louvain-la-Neuve.

11h10 DHauteur pentathlon (Noor Vidts)

Noor Vidts occupait la deuxième place après le saut en hauteur où elle avait franchi 1m83. Après avoir franchi 1m68, 1m71, 1m74, 1m77, 1m80 et 1m83 au 1er essai, la Belge a échoué par trois fois à 1m86. Elle a terminé 2e de la hauteur dont le concours a été enlevé par la championne d’Europe Espoirs (U23) Adrianna Sulek. La Polonaise s’est arrêtée à 1m89 (1.093 points) et avait pris la tête de la compétition avec 2.141 points.

11h45 D400 m séries(Camille Laus)

Camille Laus ne disputera pas les demi-finales du 400 m des championnats du monde d'athlétisme en salle de Belgrade. Elle a terminé 3e de la 4e série derrière la Polonaise Natalia Kaczmarek et la Guyanaise Aliyah Abrams, toutes deux entraient dès lors en finale. Jusqu'à la 5e et dernière série, elle était qualifiée au temps (top 2 des non qualifiées à la place) grâce à son nouveau record personnel de 52.51 secondes. Un bon de 11/100e sur son précédent 'personal best' (52.62 du 19 février à Gand). Au final, elle échoue pour une place mais assez loin du temps requis de 52.25 par la Cubaine Roxana Gomez, derrière repêchée à la performance.

12h05 MPoids heptathlon

12h10 MTriple saut - FINALE

12h30 D1500 m séries

13h00 M800 m séries(Eliott Crestan, Aurèle Vandeputte)

Il en rêvait mais se donnait peu de chances croyant que seuls six coureurs entraient en finale du 800 m des Mondiaux en salle de Belgrade. Eliott Crestan a été rassuré par le mode de qualification avant sa série et a brillamment assuré sa place pour la finale de samedi soir (19h10). Il a franchi en 2e position la ligne d'arrivée dans la troisième série derrière le meilleur performeur de l'année, l'Espagnol Mariano Garcia.

Aurèle Vandeputte ne courra pas la finale du 800 m des championnats du monde d'athlétisme en salle de Belgrade. Vendredi, son parcours s'est achevé en séries. Il a pris la 5e place de la première course en 1:49.59. Seuls les deux premiers se qualifiaient.

13h20 DPoids pentathlon(Noor Vidts)

En expédiant le poids à 14m03, Noor Vidts a ajouté 796 points à son total qui est désormais de 2.907 unités après trois des cinq épreuves du pentathlon des championnats du monde d'athlétisme en salle de Belgrade, vendredi à l'issue de la session du matin. La vice-championne d'Europe en titre de la discipline reprend la tête de la compétition.

Elle l'avait partagée après le 60 m haies et perdu au profit de la Polonaise Adrianna Sulek à l'issue du concours de la hauteur. Avec un meilleur jet de 13m40, celle-ci n'a récolté que 754 points et se retrouve 2e avec 2.895 points. L'Américaine Chari Hawkins a conservé la troisième grâce à son lancer mesuré à 14m02. Elle comptabilise 2.886 points.

La Britannique Katarina Johnson-Thompson, la tenante du titre, continue sa lente remontée. Elle se retrouve 5e avec 2.773 points. Son envoi à 13m02 de la sphère de fonte lui a rapporté 729 points. Elle ne compte que 4 points de retard sur l'Américaine Kendell Williams actuelle 4e (2.777 points).

La meilleure performance personnelle au poids de Noor Vidts date des derniers championnats de Belgique le 26 février à Louvain-la-Neuve et se situe à 14m22. Lors de son record du pentathlon, l'an dernier à Torun, son poids était retombé à 13m83. Son avance est désormais de 40 points sur son total de référence.

13h30 M3000 m séries (Isaac Kimeli, Michael Somers)

Isaac Kimeli et Michael Somers se sont qualifiés pour la finale du 3.000m aux Championnats du monde d'athlétisme en salle, vendredi, à la Stark Arena de Belgrade.

Vice-champion d'Europe l'an passé à Torun, Kimeli, 28 ans, a fini troisième la troisième série en 7:55.75. Il possède un record personnel en 7:44.17. Le Britannique Marc Scott s'est imposé en 7:54.90.

Somers, 27 ans, a fini septième de la première série en 7:51.89. Son record personnel est de 7:48.72. L'Ethiopien Lamecha Girma a remporté cette série, signant le meilleur temps total en 7:46.21.

17h45 DLongueur pentathlon (Noor Vidts)

Noor Vidts a poursuivi le pentathlon des championnats du monde d’athlétisme en salle de Belgrade en réalisant le deuxième meilleur saut du concours du saut en longueur avec un saut à 6m60, sa meilleure performance de tous les temps en salle. Elle n'a été devancée que par l'Américaine Williams qui a sauté à 6m69 (1069 points).

Noor Vidts a réalisé un très joli concours, sautant dès son premier saut à 6m60, avant de réaliser des sauts à 6m55 et 6m33 et engrange 1040. Elle conserve la tête du pentathlon avec un total de 3947 unités. La Polonaise Adrianna Sulek conserve sa deuxième place avec 3880 points après avoir sauté 6m43 (985 points), sa meilleure performance. L'Américaine Chari Hawkins qui était troisième a tout perdu dans ce concours du saut en longueur en mordant ses trois tentatives et perd toute chance de podium. C'est l'autre Américaine, Kendell Williams, hauteur du meilleur saut qui se hisse à la troisième place avec 3846 points. Katarina Johnson-Thompson confirme qu'elle n'est pas encore revenue à son meilleur niveau et n'a sauté que 6m08 (874 points) et pointe à la sixième position.

18h10 D60 m demi-finales

18h35 D400 m demi-finales

18h55 DPoids - FINALE

19h00 MHauteur heptathlon

19h05 MLongueur - FINALE

19h10 M400 m demi-finales (Julien Watrin)

Julien Watrin n'est pas parvenu à se qualifier pour la finale du 400 mètres des Championnats du monde d'athlétisme en salle, vendredi, à Belgrade, dans la Stark Arena. Il a terminé 4e de la première demi-finale en 46.54.

Après avoir survolé les séries du matin, s'offrant au passage un nouveau record national en 45.88 secondes, et relégué le 2e meilleur chrono, celui du Suédois Carl Bengström, à plus d'une demi-seconde (46.45), Julien Watrin était attendu en demi-finales. Longtemps deuxième, il a pioché dans la dernière ligne droite.

À nouveau placé dans son couloir favori, le 6e à l'extérieur, le Gaumais avait pour mission, non plus de se placer parmi les deux premiers comme en séries, mais dans le top 3. Il s'est rabattu en deuxième position, derrière le Trinidadien Jereem Richards finalement vainqueur en 46.15, et a longtemps tenu cette place.

Mais le pensionnaire du club de l'Athletic Club de Dampicourt a manqué d'un peu de fraîcheur dans les derniers mètres et a finalement été dépassé par le Danois Benjamin Lobo Vedel (46.30) et l'Américain Marqueze Washington (46.36).

20h00 D800 m pentathlon - FINALE (Noor Vidts)

Noor Vidts a décroché l'or du pentathlon aux championnats du monde d'athlétisme en salle de Belgrade, vendredi soir. La vice-championne d'Europe en titre de la discipline a bouclé ses cinq "travaux" en courant le 800 m en 2:08.81, son nouveau record personnel. Elle a ainsi ajouté 982 points. Son total final se monte à 4.929 points, un nouveau record de Belgique et meilleure performance de l'année.

20h30 D3000 m- FINALE

20h55 D60 m - FINALE