Le relais 4x400m belge féminin s’est qualifié pour la finale des championnats du monde en salle de Belgrade dimanche après avoir été repêché en séries. Les Belgian Cheetahs (Hanne Claes, Noami Van Den Broeck, Imke Vervaet et Camille Laus) ont pris la 3e place de leur série derrière les USA et les Pays-Bas en signant un nouveau record de Belgique en 3:30.58, presque deux secondes plus vite que leur précédent record (3:32.46).

Très vite dans cette série, la Belgique a compris qu’elle se battrait au mieux pour la 2e place alors que les USA et les Pays-Bas ont pris une belle marge. Hanne Claes a bouclé le relais en 3e position juste devant la Grande Bretagne. Naomi Van Den Broeck a conservé cette 3e place malgré une frayeur lors de sa mise en action où elle s’est finalement tirée d’affaire.

Imke Vervaet a ensuite cédé son relais en 4e position à la dernière relayeuse Camille Laus. La capitaine des Cheetahs s’est démenée et a fini fort pour remonter la Grande-Bretagne dans la dernière ligne droite et s’emparer de la 3e position.

Il s’agit de la 7e finale internationale pour les Belgian Cheetahs. Le relais féminin avait pris la 7e place tant aux World Relays de Chorzow qu’aux Jeux Olympiques de Tokyo.

La finale du relais 4x400m féminin est prévue à 19h40, en direct sur la RTBF.