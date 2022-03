La joie des Belgian Tornados après leur sacre : "On n’était pas favoris mais c’est la force de la Belgique"

Ils l’ont fait ! Les Belgian Tornados ont remporté ce dimanche à Belgrade le relais 4x400m et deviennent champions du monde pour la première fois de leur histoire.

Kévin Borlée devient ainsi, à 34 ans, champion du monde pour la première fois après 28 finales et 14 médailles aux championnats du monde. "Cela fait du bien même si cela aurait été mieux à l’extérieur qu’en salle. J’y accorde moins d’importance mais ça reste une médaille mondiale et c’est incroyable. Je suis super content, l’équipe a bien bossé. On s’est mis en position pour être devant tout le long de la course. Ils sont tous restés très calmes. Cela fait une belle médaille en plus pour le relais du 4x400".

De son côté, Jonathan Sacoor a du mal à cacher sa joie. "C’était difficile. Tout le monde restait proche derrière moi. J’ai senti une douleur aux ischios dans les cent derniers mètres. J’ai essayé de me mettre sur le côté et l’Espagnol a pris l’avantage, c’est ma faute. Mais je suis tellement content de la course même si je n’ai pas réalisé la course parfaite. C’était génial. On est champions du monde, je ne sais pas quoi dire de plus ! On n’était pas favoris mais c’est la force de la Belgique. On est les outsiders mais on répond tout le temps présent, c’est magique".

Alexander Doom est, lui aussi, aux anges après ce titre historique. " C’est incroyable. C’est indescriptible. J’ai fait un bon relais mais tout le monde a réalisé une superbe course".

Enfin, Julien Watrin revient sur son rêve réalisé. "C’est incroyable. Une médaille mondiale, on en rêve, mais alors la première place, c’est incroyable. Je n’ai pas de mot, ce n’est que du bonheur. C’est bien de voir cette continuité avec aussi des nouvelles têtes et des têtes qui reviennent comme moi. C’est un plaisir de courir avec eux. Ca fait aussi longtemps qu’on n’avait pas eu de public, j’ai vraiment profité, c’est génial".

Le coach des Tornados, Jacques Borlée, était fier de ses troupes à l’issue de la course. "Je suis très heureux mais j’ai quand même une pensée pour les évènements de La Louvière et la guerre en Ukraine. Derrière ça, j’espère qu’on a donné de la joie. On a vécu trois minutes absolument incroyables. Les gars ont été avec le cœur, comme d’habitude. On voulait garder la moyenne : au moins 50% de médailles sur 28 finales. C’est beau et constant, cela fait quinze ans qu’on est là. J’ai également une pensée pour mes fils Jonathan (il s’est blessé peu avant le début des championnats du monde, NDLR) et Dylan, qui a laissé sa place à Jonathan Sacoor. C’est vraiment une équipe qui travaille. On a eu d’énormes problèmes au niveau des ischios. Jonathan s’est fait mal la semaine dernière et Jonathan Sacoor était aussi limite aujourd’hui, j’ai d’ailleurs pris des risques énormes en l’alignant. On voulait tester quelque chose de particulier et cela a marché. C’est une saison très importante. Cette dynamique va aider le groupe pour aller vers les championnats du monde et d’Europe. Sortir quatrième des jeux de Tokyo a été très dur à encaisser, il fallait donc remettre une dynamique pour aller de l’avant. Je savais qu’on pouvait le faire avec beaucoup de calme, de sérénité et d’intelligence".