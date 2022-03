Mondiaux d’athlétisme en salle à Belgrade : invaincu depuis 2014, Grant Holloway remporte le 60m haies

Grant Holloway a remporté la finale du 60 mètres haies aux championnats du monde en salle ce dimanche à Belgrade en 7.39.

Archi favori de l’épreuve, l’Américain a répondu présent en affichant une nouvelle fois sa supériorité dans cette discipline qu’il domine de la tête et des épaules. L’athlète de 24 ans est tout simplement invaincu depuis huit ans sur 60 mètres haies et n’en finit pas d’affoler les compteurs. De plus, il est détenteur du record du monde avec un chrono de 7.29 qu’il est parvenu à égaler ce dimanche en demi-finale. Un record battu auprès de Collin Jackson après 27 ans d’attente.

En 2019, il devenait déjà champion du monde du 110 mètres haies à Doha et décrochait l’argent Olympique sur cette même distance à Tokyo l’été dernier.

Le Français Martinot-Lagarde et l'Américain Eaton complètent le podium.