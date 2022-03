Mondiaux d’athlétisme en salle à Belgrade : Carmoy égale son record personnel et prend la 6e place à la hauteur : "Je ne m’attendais pas à cela"

Présent à notre micro, le Carolo se dit ravi de sa performance. "Je ne m’attendais pas à cela. J’ai vraiment un concours très difficile. On voit que le saut en hauteur est en pleine puissance. Je n’ai pas su faire plus mais un top 6 pour ma première participation, c’est vraiment exceptionnel. Je suis heureux".

Une belle performance, d’autant plus que l’athlète était prêt à partir en vacances il y a à peine quelques jours. "On m’a prévenu quatre jours avant de partir donc la préparation a été difficile mais je n’ai rien lâché. J’ai été repris douzième et au final je fais top 6".

Carmoy profite de ces championnats du monde pour mettre en avant la camaraderie de son sport. "Cela me fait plaisir de voir des concours ainsi car on est tous amis entre sauteurs en hauteur. On ne sait jamais qui va gagner et c’est ça la magie de ce sport. On s’encourage entre athlètes, c’est relax. Tant mieux pour celui qui gagne, cela prouve qu’ils sont plus forts aujourd’hui".