Engagée en séries du 1500 mètres, la Montoise Elise Vanderelst a été éliminée après dernière place dans sa série alors que les six premières étaient directement qualifiées pour les demi-finales.

L’an dernier, elle avait également été sortie dès les séries. La Belge de 25 ans a réalisé un temps de 4 : 11.55, assez loin de son record personnel de 4 : 02.63. Dans le peloton pendant près d’un kilomètre, Vanderelst n’a pas su suivre les autres athlètes avant de descendre progressivement à l’arrière du groupe.

"C’est vraiment triste car je voulais prendre ma revanche sur l’année passée où cela ne s’était déjà pas bien passé. Je ne sais pas pourquoi cela n’a pas du tout été car je faisais de bons entraînements. J’ai été sélectionné en dernière minute donc je prends ces Championnats que comme une étape vers Paris. Si cela continue comme cela jusque-là, j’arrêterai. Je ne pense pas avoir abandonné mentalement mais cela n’a pas suivi physiquement. J’étais très angoissée à l’approche de cette course. J’avais pas mal discuté avec mon psychologue et je me suis retrouvé avec un bon état d’esprit. Sur la ligne de départ, je me sentais bien mentalement donc c’était plus physique", a-t-elle expliqué après la course au micro de David Bertand.

La Montoise reconnaît que ses deux changements d’entraîneur cette année, d’abord en janvier, puis en avril, ne l’ont pas aidé. "Il faut du temps pour que tout se remette en place, être patient et croit au processus."

Désormais, Vanderelst préfère regarder vers l’avenir. "Je vais tenter ma chance au Mémorial Van Damme où je n’ai rien à perdre. Même si mon chrono n’est pas exceptionnel, cela me fera sans doute des points pour les JO. Au niveau du ranking, c’est plus facile de se qualifier pour les JO que pour ces Mondiaux donc cela devrait aller pour les Jeux."