La déception était palpable au moment où Dylan Borlée est venu au micro de David Bertrand, après son élimination lors de sa demi-finale du 400m, ce mardi soir aux mondiaux d’athlétisme de Budapest.

Le belge a terminé septième en 45.59, une demi-seconde au-dessus de son record personnel (45.09) : "Ça a été plus dur que d’habitude, du début à la fin. Je ne sais pas si c’est à cause de la chaleur qui était très lourde, je n’ai pas vraiment d’explications. Toute la course a été plus dure. J’ai senti qu’aux 200 mètres c’était déjà difficile. A partir de là il faut rester fort mentalement. J’ai essayé d’aller jusqu’au bout en donnant le maximum. Je ne sais pas quoi dire de plus, j’ai donné le maximum".

Dylan Borlée a confié avoir senti une gêne à la cuisse en sortie de virage : "L’envie c’était de faire un bon chrono. Ça a été dur en sortie de virage au couloir 3. Et puis j’ai senti mon ischio en bas à gauche. Du coup ce n’est pas idéal pour rester dans la course. Cela dit ce n’est pas une excuse, je sentais que c’était moins fluide".

Le cadet des frères Borlée est également revenu sur la chaleur humide présente à Budapest : "On a des difficultés à respirer après la course. L’air est très lourd. Maintenant on va se concentrer sur le relais. On a toujours tout donné pour le relais et ce sera pareil cette fois-ci. On n'a pas encore parlé de la compo pour cette course on va attendre et surtout bien récupérer".

Les Belgian Tornados courront leur série samedi soir sur le coup de 19h30 en espérant aller chercher une nouvelle place en finale. Une finale qui aura, elle, lieu dimanche à 21h37.