Mondiaux d'athlétisme - Delphine Nkansa sur 100m : "Mon entraîneur dit que je peux battre mon record personnel"

Championne d'Europe espoirs sur 200m, Delphine Nkansa participe à ses premiers Championnats du monde d'athlétisme et son défi est de taille : passer le premier tour sur 100 mètres, dimanche.

En juillet, Nkansa a remporté le titre européen sur 200 mètres, mais à Budapest, elle courra sur 100 m. "Ma saison était entièrement axée sur les Championnats d'Europe espoirs, alors je ne sais pas ce dont je suis capable ici. Mais mon entraîneur me dit que je suis encore en forme et que je peux battre mon record personnel."

Ce chrono est de 11.22. Aux Championnats de Belgique, Nkansa a couru en 11.03, soit en dessous du record belge de Kim Gevaert, mais il y avait trop de vent favorable pour homologuer le record. "J'espère battre ce record de Belgique, mais je doute que ce soit pour cette année."

Sur la liste des concurrents pour le 100 mètres, Nkansa est tout en bas. "Je me rends compte qu'il sera déjà difficile de disputer les demi-finales. C'est et cela reste les Championnats du monde où l'on affronte les meilleures de la planète. Je pense que c'est déjà un honneur de pouvoir courir contre elles. Parfois, je pense même que tout va trop vite pour moi. L'année dernière, j'ai participé à mes premiers Championnats d'Europe, aux Championnats d'Europe en salle en hiver, puis est arrivé le titre de championne d'Europe et maintenant, ce sont les Mondiaux. Cela fait quatre championnats majeurs en un an. Cela m'aide de pouvoir faire tout cela à deux, car Rani Rosius est toujours là aussi", s'est réjouie Nkansa.