Déception pour les Belgian Tornados ! Champion d’Europe en titre et médaillé de bronze des derniers Mondiaux, le relais masculin belge du 4x400m n’a malheureusement pas su se qualifier pour la finale. Placés dans la 2e série qualificative sur la piste de Budapest, les Belges ont terminé 5e en 3 : 00.33. Un résultat insuffisant pour espérer figurer dans le Top 8 mondial puisque les repêchés au temps avaient bouclé le quadruple tour de piste en moins de trois minutes.

Parti en premier relayeur, Julien Watrin a cédé le témoin en 7e position à Dylan Borlée. Au prix d’un bel effort dans la dernière ligne droite, le benjamin de la famille Borlée a grappillé une place pendant son tour de piste. Même refrain pour Robin Vanderbemden, 5e après son passage. Malheureusement, Alexander Doom n’a, lui, malheureusement jamais su remonter ses poursuivants et a terminé, lui aussi, à la 5e place. Insuffisant donc pour espérer être qualifié à la place, insuffisant aussi pour être repéché au temps puisque la première série, dominée par les Etats-Unis devant une surprenante équipe indienne et le Royaume-Uni, avait été plus rapide.

Pour la 1e fois depuis une éternité, les Belges restent donc à quai et ne participeront pas à une finale mondiale…