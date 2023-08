Mondiaux d’athlétisme : Cynthia Bolingo pulvérise le record de Belgique et se hisse en finale du 400m

Cynthia Bolingo s’est qualifiée pour la finale du 400m des championnats du monde après avoir battu le record de Belgique. La Belge fait partie des deux athlètes repêchées au temps et participera donc à la finale.

Placée dans la première des trois demi-finales du 400m, Cynthia Bolingo a réalisé un gros début de course sur ce 400m et est même un temps en tête. Elle se fait ensuite remonter par Marileidy Paulino et Rhasidat Adeleke, mais s’accroche et parvient à couper la ligne en troisième position en pulvérisant le record de Belgique avec un chrono de 49.96 alors que sa meilleure performance était de 50.19.

Avec ce chrono, la Belge peut espérer être repêchée au temps pour se hisser en finale et après une attente interminable, le temps que les deux autres demi-finales se déroulent, le résultat est acté. Son chrono est suffisant pour être repêchée et Cynthia Bolingo sera la première belge à participer à une finale d’un 400m.