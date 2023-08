Mondiaux d'athlétisme : Crouser roi du poids et tout proche du RDM, Tsegay sacrée, Hassan chute

L'Ethiopienne Gudaf Tsegay a été sacrée championne du monde du 10.000 m samedi à Budapest à l'issue d'un final épique où la Néerlandaise Sifan Hassan a chuté à quelques mètres de l'arrivée, alors qu'elle luttait pour le titre.

En 31 min 27 sec 18, Tsegay (26 ans) a ainsi conquis sa deuxième couronne internationale, après le 5.000 m aux Mondiaux de Eugene (Oregon) en 2022, et mené un triplé éthiopien devant la recordwoman du monde et tenante du titre Letesenbet Gidey et Ejgayehu Taye.

Après une course tactique et particulièrement lente dans sa première moitié, les athlètes éthiopiennes puis kényanes ont accéléré tour à tour, tout en laissant une dizaine de concurrentes dans le peloton de tête à deux tours de la fin.

Hassan, qui avait passé la totalité de la course à l'arrière du groupe, a violemment accéléré à 300 m de l'arrivée, suivie par Tsegay et Gidey. La Néerlandaise, championne olympique de la discipline, s'est retrouvée au coude-à-coude avec Tsegay dans la dernière ligne droite puis a chuté à une vingtaine de mètres de l'arrivée, terminant seulement 11e, après des petits contacts avec sa rivale.

La Néerlandaise a malgré tout gardé le sourire à l'arrivée et s'est rapidement dirigée vers la zone mixte. Elle a prévu de s'aligner sur trois épreuves à Budapest (10.000, 5.000 et 1.500 m) et doit disputer les demi-finales du 1.500 m dimanche après-midi.