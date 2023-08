Mondiaux d’athlétisme à Budapest : une délégation belge sur son 31 mais orpheline de Nafissatou Thiam

Dans les épreuves de sprint, Rani Rosius et Delphine Nkansa (100m) goûteront à un premier mondial histoire de gagner en expérience avant, on leur souhaite, une première olympique l’an prochain. Objectif une demi-finale.

Sur 400m seuls Alexander Doom et Dylan Borlée sont qualifiés (Kevin et Jonathan étant focalisés sur le relais). Au meilleur de leur forme ils peuvent aller chercher la demi-finale. Le niveau est tellement élevé que rêver d’une finale serait un prodigieux exploit. Pour les nostalgiques, le dernier Belge en finale d’un 400 mondial c’était il y a… 10 ans (Jonathan Borlée était passé à un cheveu de la médaille de bronze). Toujours sur 400m, chez les filles de gros espoirs reposent sur Cynthia Bolingo et Helena Ponette. La deuxième citée est en progrès constant, elle épate à chaque sortie et sera un atout pour le relais. Quant à Cynthia, c’est la cheffe de file. Privée sur blessure des derniers JO et des derniers mondiaux, elle arrive à Budapest avec une pêche et une forme d’enfer. Elle vivra enfin son premier rendez-vous planétaire. Objectif le rendre inoubliable.

Sur 800m, c’est la poisse. La Belgique a perdu ses deux qualifiés sur blessure. Elliot Crestan et Tibo De Smet avaient de belles ambitions. Elles sont remises à l’été prochain. Sur 1.500m ils seront quatre. Elise Vanderelst chez les filles aimerait atteindre la demi. Mais où en est la Montoise ? Elle qui, en quelques mois, a changé deux fois de coach. Chez les messieurs ils seront trois. Ismael Debjani (qui n’a plus qu'un statut de semi-pro) est toujours bien là, inoxydable, aux côtés de Vermeulen et Verheyden. Se hisser en demi sera l’objectif. Une finale serait inédite car jamais un Belge n’a atteint ce stade dans un mondial.