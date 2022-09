Mondiaux contre-la-montre : Evenepoel en bronze, titre surprise pour l'étonnant Tobias Foss

Remco Evenepoel a dû se contenter de la médaille de bronze ce dimanche sur le contre-la-montre des Mondiaux de cyclisme 2022 à Wollongong. Une semaine après son exceptionnel sacre sur les routes de la Vuelta, le coureur belge s’est classé troisième sur le tracé australien long de 34,2 kilomètres.

La victoire est revenue au Norvégien Tobias Foss vainqueur à la surprise générale avec deux secondes d’avance sur le Suisse Stefan Küng et neuf sur Remco Evenepoel.

Très bien parti et dans le coup après le passage au premier pointage intermédiaire (7.1 km), Evenepoel n’a pas pu garder le rythme infernal des meilleurs dans la deuxième partie de ce chrono. Il a finalement bien résisté dans les derniers kilomètres pour s’assurer d’une place sur le podium, son deuxième en chrono chez les seniors après sa médaille d’argent de 2019.

Double tenant du titre et favori, l’Italien Filippo Ganna est passé à côté de son objectif de triplé et n’a obtenu qu’une septième place derrière Ethan Hayter (victime d’un souci mécanique), Stefan Bissegger et Tadej Pogacar.

Vainqueur du Tour de l’Avenir, le Tour de France pour espoirs, en 2019, Tobias Foss obtient un succès impronosticable à la veille de ces Mondiaux. Et dire qu'il comptait plus de 11 secondes de retard sur Küng à 10km de l'arrivée mais le coup de mou du Suisse dans les derniers kilomètres l'a finalement privé d'un titre mondial qui lui tendait les bras.

Coureur de Grands Tours, Foss n’avait obtenu que trois victoires chez les professionnels avant ce jour : deux titres de champion national contre-la-montre et un titre national en ligne. Le Norvégien de l’équipe Jumbo-Visma (25 ans) s’était par ailleurs distingué en terminant 9e du Tour d’Italie 2021.

La Norvège enregistre donc un premier sacre mondial dans cette spécialité alors que la Belgique court toujours après son premier titre mondial. Avec la 3e place d’Evenepoel, la Belgique monte sur le podium des Mondiaux pour la 5e année consécutive.