Les Mondiaux de Budapest battent leur plein en ce moment pour le plus grand plaisir des amateurs d’athlétisme. Pour tous les fans belges, les relais 4x400 mètres sont toujours des événements très attendus, surtout celui des Belgian Tornados.

Kevin Borlée étant absent des Mondiaux pour cause de blessure, Jacques Borlée va devoir trouver une autre solution pour le dernier relais, habituellement assuré par Kevin. Le coach, Jacques Borlée, a expliqué au micro de David Bertrand, notre envoyé spécial sur place, que le dernier relayeur devrait être couru par Alexander Doom, en tout cas en finale (si les Belges se qualifient). "Alexander Doom montre chaque fois que son dernier cent mètres est le plus rapide actuellement. On va réfléchir à qui lui donnera le relais, et ce n’est pas sûr qu’il soit le dernier lors des séries mais au moment de la finale oui."

Jonathan Borlée, Florent Mabille, Julien Watrin, Robin Vanderbemden, Dylan Borlée, Alexander Doom et Jonathan Sacoor sont du voyage et pourront prétendre à une place dans le relais, en séries et/ou en finale.