Mondiaux à Eugene, un grand cru pour les Belges emmenés par Nafi Thiam ?

Comme depuis 2008, les " Tornados " (champions du monde en salle cet hiver) vont encore nous faire vibrer. Un bilan sur plus d’une décennie à faire pâlir les grandes nations. Quatorze médailles internationales en 28 finales disputées. Sans Jonathan Borlée, Kevin et Dylan seront aidés par deux coureurs en pleine " bourre "… Julien Watrin et Alexander Doom (le champion de Belgique). Avec comme réservistes Jonathan Sacoor et Christian Iguacel. Objectif : répéter l’authentique exploit du dernier mondial, se glisser sur le podium (médaille de bronze à Doha 19). Les "Cheetahs", elles, chercheront une 8e finale depuis leur création. 5e à Doha il y a 3 ans, 7e aux Jeux l’été dernier, les filles de Carole Bam sont déterminées. Toujours privée de sa pote Cynthia Bolingo, Camille Laus emmènera la délégation avec Naomi Vandenbroeck (la plus rapide cette saison), Paulien Couckuyt (400 haies), Imke Vervaet (200m), Helena Ponette et Nina Hespel. Filles et garçons se réuniront également pour le 4x4 mixte qui se déroulera le premier jour (séries et finale).