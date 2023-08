Mondial: surprises, records.. le "foot féminin" est entré dans une nouvelle ère

Le foot féminin ne se réduit plus à ses bastions traditionnels nord-américains ou d'Europe du nord: le Mondial a été marqué par les progrès de nations réputées plus modestes, comme la Jamaïque, le Maroc et l'Afrique du Sud qui ont atteint pour la première fois la phase à élimination directe.

Cette émergence a conduit à l'élimination précoce de favorites, comme l'Allemagne, le Brésil et le Canada, champion olympique en titre, le plus souvent au terme de scénarios rocambolesques.

L'autre grosse surprise vient de Team USA, venu en Océanie pour remporter un troisième Mondial de suite. Les Etats-Unis sont passés à la trappe dès les huitièmes, contre la Suède (0-0 ap, 5-4 tab).

Exit l'Américaine Megan Rapinoe (38 ans), la Brésilienne Marta (37 ans) ou la Canadienne Christine Sinclair (40 ans), stars en déclin qui s'apprêtent à raccrocher les crampons.

Le tournoi a mis sur le devant de la scène une nouvelle génération de joueuses de talent: la meilleure buteuse du tournoi, la Japonaise Hinata Miyazawa (23 ans), l'Espagnole Salma Paralluelo (19 ans), l'Anglaise Lauren Hemp (23 ans) ou la pépite colombienne Linda Caicedo (18 ans).

"Ca a été une Coupe du monde incroyable, beaucoup d'équipes ont progressé", a remarqué le sélectionneur de la Suède Peter Gerhardsson.