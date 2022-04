Mondial : Retrouvez la composition de tous les groupes après le tirage au sort au Qatar

Le tirage au sort de la phase de groupes du Mondial 2022 a rendu son verdict. Retrouvez ici la composition de tous les groupes.

Après un tirage assez clément, la Belgique a été reversée dans le Groupe F, avec la Croatie, le Maroc et le Canada. Les Diables joueront leur premier match contre les Canadiens.

Pour le reste, les forces ont été assez bien réparties. Le Groupe E avec l’Espagne, l’Allemagne, le Japon et la Nouvelle-Zélande ou le Costa Rica (qui doivent encore s’affronter en barrage) s’annonce disputé. Le Groupe H s’annonce également très dense avec le Portugal, l’Uruguay, la Corée du Sud et le Ghana. Mais l’équilibre fait qu’il n’y a pas vraiment de traditionnel 'groupe de la mort'.

La France a, elle, hérité d’un groupe assez abordable et quasiment identique au Mondial 2018 avec le Danemark, la Tunisie et un troisième adversaire encore à définir entre le Pérou, l’Australie et les Émirats arabes unis.

Le match d'ouverture se déroulera le 21 novembre 2022, il opposera le Qatar à l'Équateur.