Après trois titres mondiaux avec l'UMB (Union Mondiale de Billard), Frédéric Caudron est devenu champion du monde de billard aux trois bandes de la PBA (Professional Billiards Association). Le Carolo, classé N.1 à la PBA, a battu le tenant du titre l'Espagnol David Zapata (PBA-5) 5-3 en finale, lundi à Goyang en Corée du Sud. Caudron, 54 ans, a signé une moyenne de 2,080 pour 1,449 à Zapata.

Caudron, sacré en 1999, 2013 et 2017 avec l'UMB, a remporté les trois premiers sets en finale contre Zapata: 15-12, 15-6 et 15-2. Zapata a gagné le 4e (14-15), Caudron le 5e (15-3). Le champion en titre de 29 ans a joué son va-tout et s'est adjugé les 6e et 7e : 11-15 et 4-15. Le 8e set remporté 15-3 par "l'Extraterrestre" a été décisif. Ce titre mondial lui a rapporté quelque 149.000 euros.