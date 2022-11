"Mondial Football Club Géopolitics - Tome 2" - Livre de Kevin Veyssière

C'est déjà le 2ème livre pour l'auteur français Kevin Veyssière : "Après le Tome 1, j'avais le Tome 2 en tête. Il y a beaucoup de matchs qui font que le foot est géopolitique. C'est une manière pour les nations de briller. L'aspect médiatique est également important. Les équipes sont vues comme des ambassadeurs des pays. Par exemple en 1930, l'état uruguayen a voulu mettre les moyens pour construire les stades et accueillir les pays tous frais payés. Tout ça a créé un véritable lien entre la nation et la sélection."

Et cette Coupe du monde au Qatar a elle aussi fait parler d'elle à de nombreux égards : "Le Qatar a organisé le Mondial pour exister au niveau international. Mais les conditions d'organisation sont loin de ce qu'on pouvait espérer par rapport au valeurs liées au sports. Et ces questions-là vont revenir dans les prochaines éditions. Une Coupe du monde, ça coûte de plus en plus. Il y aura toujours ces perspectives économiques et politiques sur le devant de la scène."