Mondial féminin : les décisions du VAR expliquées en direct pour plus de "transparence"

Selon Pierluigi Collina, les essais ont été concluants. "Nous voulons donner plus de transparence et une meilleure compréhension des décisions arbitrales", a expliqué le chef des arbitres de la FIFA, alors que les supporters réclament depuis longtemps plus de transparence dans les décisions rendues à l’aide de l’arbitrage vidéo.

"Les arbitres présents à Sydney se sont déjà essayés au système de sonorisation sur les terrains d’entraînement et tout se passe bien", s’est-il félicité. "Nous sommes convaincus que ce nouvel outil sera très positif. "

Pendant les matches du Mondial, les arbitres pourront consulter un écran sur le bord du terrain avant d’expliquer leur décision, la raison de celle-ci, les joueurs impliqués et faire une brève description de la situation au public grâce à un micro placé sur leur maillot.