Mondial féminin de volley : les Yellow Tigers gagnent le 1er set mais s’inclinent face au Brésil

La Belgique s’est inclinée 3 sets à 1 face au Brésil dans son huitième et avant-dernier match du groupe E du Mondial féminin de volley, samedi, à Rotterdam. Les sets se sont achevés 26-28, 25-17, 25-11, 25-16.

Les Yellow Tigers remportaient le premier set 26-28 après avoir manqué cinq balles de set. Les Brésiliennes, vice-championnes olympiques, réagissaient dans le deuxième set (25-17) avant de se montrer intraitables dans le troisième (25-11). Elles terminaient le travail 25-16 dans le quatrième set. Tainara Lemes Santos a inscrit 22 points côté brésilien, Britt Herbots en a mis 20 côté belge.

Plus tôt dans la journée, l’Italie a dominé la Chine 3 sets à 0 (26-24, 25-16, 25-20). Les Italiennes, championnes d’Europe, sont assurées de terminer en tête du groupe avec 25 points. Le Brésil (23 points, 9 matchs) et le Japon (18 points, 8 matchs), sont également qualifiés pour le tour suivant.

La Chine (17 points, 8 matchs) et la Belgique (15 points, 8 matchs), s’affronteront dimanche (12h30) pour la dernière place qualificative. Les Yellow Tigers devront s’imposer 3-0 ou 3-1 pour accéder aux quarts de finale.

Les Pays-Bas (13 points, 8 matchs), Porto Rico (6 points, 8 matchs) et l’Argentine (5 points, 8 matchs) sont déjà éliminés.

Dans les autres matchs programmés dimanche, le Japon rencontrera les Pays-Bas (15h30) et Porto Rico jouera contre l’Argentine.

Lors de cette deuxième phase de poules, qui se déroule jusqu’à dimanche à Rotterdam et à Lodz, les quatre équipes du groupe A issues du 1er tour (Belgique, Italie, Pays-Bas et Porto Rico) ont été versées dans un nouveau groupe de huit avec les quatre qualifiés du groupe D (Chine, Japon, Brésil et Argentine). Les résultats de la 1re phase de poules sont conservés.

Les quatre premiers de cette poule iront en phase finale à élimination directe, à Apeldoorn, où elles resteront dans la même partie de tableau. L’Italie, assurée de la première place, rencontrera en quarts de finale l’équipe classée quatrième. Le Brésil, deuxième, affrontera le troisième.

Les quarts de finale se joueront le 11 octobre, les demi-finales les 12 et 13 octobre et les finales le 15 octobre.

L’autre groupe, où la Serbie (championne du monde en titre) et les États-Unis (champions olympiques) sont déjà qualifiés, se joue en Pologne.